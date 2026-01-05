Raspadori decide: oggi è atteso il si

È già il tempo degli ultimatum. Un paradosso ad inizio mercato? Forse, ma non per la Roma che ha fretta di rinforzare un pacchetto offensivo più sterile che mai. Massara oggi aspetta la decisione finale di Raspadori e non andrà oltre questa giornata anche perché poi l'Atletico Madrid partirà per la Supercoppa di Spagna in Arabia e passerà un'altra settimana. Gasperini attende impaziente, anzi a dir la verità una buona parte di pazienza l'ha già persa poiché, la punta l'aspettava per la trasferta di domani a Lecce. L'accordo con l'Atletico c'è da tempo sulla base di un prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto fissato a 18,5. I club hanno siglato un gentleman agreement in caso di mancato acquisto a titolo definitivo verrà pagata una penale. Tutto risolto? Assolutamente no. La formula non convince del tutto Jack che non vorrebbe correre il rischio di ritrovarsi a giugno di nuovo alla ricerca di una squadra. Da limare anche i dettagli sul contratto, la richiesta è di 3,8 milioni a stagione e l'offerta è leggermente più bassa ma con la possibilità di incrementare l'ingaggio grazie a dei bonus. E nel frattempo la concorrenza è alla fine-stra: sulle sue tracce ci sono il Napoli e la Lazio, mentre in Spagna i quotidiani fanno sapere che vorrebbe rimanere all'Atlético. (...) Regna il caos, ma una cosa è certa: la Roma è avanti a tutti. Se, come da Trigoria si auspicano, arriverà l'ok il ragazzo si metterà in viaggio verso la Capitale per sostenere le visite mediche che saranno parziali poiché ha già ottenuto l'idoneità sportiva. Se dovesse arrivare un `no, Massara dovrà rimettersi al lavoro. Piaci e non poco Giovane del Verona, valutato venti milioni. Prezzo che può essere abbassato con l'inserimento di Baldanzi (c'è anche la Fiorentina). La regia del possibile scambio è affidata a Riso, procuratore di entrambi. (...) Il ds lavora su più tavoli e la pista Zirkzee rimane aperta. Ieri contro il Leeds ha giocato mezz'ora realizzando l'assist per l'1-1 di Cunha, ma non è bastato per far sorridere Amorim: «Ha fatto bene quando è entrato in campo. Tutti devono essere concentrati, se sei qui e ti concentri su un altro club, allora c'è qualcosa che non va in te». (...) Prima di metà gennaio sarà difficile vedere Zirkzee a Trigoria nonostante l'accordo sia stato già trovato. Mancano ancora dei dettagli col club, ma l'offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto intorno ai 30 milioni in caso di Champions League soddisfa quasi totalmente gli inglesi. (...)

(il messaggero)