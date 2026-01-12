Raspadori aspetta il Napoli: Ora la Roma è vicina a Malen

Più che un Jack, assomiglia ad un due di picche. Altro che "si" alla Roma: Raspadori non ha proprio risposto, non ha dato il minimo segnale definitivo all'offerta del club giallorosso che pure ha raggiunto da tempo l'accordo con l'Atletico Madrid e con gli agenti dell'attaccante. Non solo: ieri Raspadori si è allenato regolarmente e Simeone l'ha anche testato tra i titolari per la partita di Coppa del Re di domani. E c'è il terzo incomodo che sta giocando un ruolo decisivo: il Napoli. Antonio Conte sta rovinando i piani di un Gasperini furibondo e del ds Massara. Il giocatore ha messo in stand-by qualsiasi altra proposta, Roma compresa. Ora i giallorossi sono costretti a immaginare nuove idee e dopo aver visto sfumare Zirkzee, Massara sta lavorando su tre nomi. Il primo è Donyell Malen, 26enne dell'Aston Villa con cui c'è un principio di accordo per un prestito con diritto di riscatto. Ma, si sta lavorando anche a Mathys Tel del Tottenham e Robinio Vaz del Marsiglia. Gasperini aspetta due colpi là davanti: questa è la promessa ricevuta dai Friedkin.

(corsera)