Raspadori alla Dea, Malen è in arrivo

Trai due litiganti, il terzo pagha. Tutto e subito. Così la telenovela Raspadori si conclude nel modo più inatteso. Roma e Napoli se lo contendono, Jack preferisce l'Atalanta. Che accontenta l'Atletico Madrid con il cash (25 milioni) e soprattutto il ragazzo con uno stipendio non indifferente (4 milioni) e con una formula nel trasferimento (senza prestito ma trasferimento diretto) che sembrava ormai diventata una questione di vita o di morte. A Trigoria sono rimasti sorpresi, ma non più di tanto: «Non ha mai voluto parlare con noi - ha spiegato Ranieri - alla fine abbiamo desistito». Virando decisamente da un paio di giorni su altri obiettivi. Il primo è sbarcato a Ciampino: si tratta di Robinio Vaz. Operazione da 22 milioni più 3 di bonus (una parte praticamente garantiti e un'altra legata alle prestazioni dell'attaccante) nei quali è inclusa una percentuale del 10% sulla futura rivendita a favore del Marsiglia. L'altro è Malen. La Roma ha l'accordo con l'Aston Villa da lunedì. Ma siccome se qualcosa in questa sessione di mercato può andare storto, ci va (il caso Zirkzee è clamoroso), con i soldi presi da Raspadori, l'Atlético Madrid ha provato ad inserirsi tra Roma, calciatore e Villans. A Trigoria non hanno timore di perderlo. (...) Con l'Atalanta che ha preso Raspadori, torna in ballo Giovane. Ok, non è di piede destro ma comunque un attaccante esterno che a Gasperini non dispiacerebbe avere. Rimane in lizza anche Gudmundsson anche se la leggera ripresa dell'islandese e la precaria posizione in classifica della Fiorentina, fa sì che l'operazione non sia semplice. Soprattutto poi se Baldanzi dovesse scegliere il Genoa rispetto ai viola. A Firenze c'è anche Fortini, per il quale la Roma sta provando l'affondo. nulla non perde di vista nemmeno Godts: l'esterno dell'Ajax sarebbe il profilo perfetto per età, ruolo e capacità realizzative (8 gol in 16 gare). Costa però 25 milioni. Proposto anche Carrasco che spaventa però per l'ingaggio

monstre. (...) Tornando al reparto offensivo, non è escluso che possa riaprirsi a fine mercato la pista Zirkzee. Il fatto, però, è che con l'arrivo di due centra-vanti, e con la permanenza di uno tra Dovbyk o Ferguson, attualmente la Roma ne ha già tre. (...)

