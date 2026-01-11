Raspadori al bivio, stop Zirkzee

IL TEMPO (L. PES) - Ora o mai più. Sono le ore decisive, forse ormai davvero in maniera definitiva, per Raspadori alla Roma. I giallorossi hanno fatto il massimo dopo l'accordo con l'Atletico e quello con l'entourage dell'azzurro che ora deve «solo» accettare il trasferimento. Gli agenti sono a Madrid per parlare con l'attaccante e la sua famiglia mentre Gasperini lo aspetta nella Capitale per consegnargli le chiavi dell'attacco, almeno per ora.

A Trigoria infatti sono alla ricerca anche di altri profili per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto dopo lo stop all'affare Zirkzee. La trattativa non è definitivamente tramontata, ma non dipende più, anche in questo caso, dai giallorossi. Il Manchester ha infatti sospeso il mercato in entrata e in uscita, almeno fino alla nomina del nuovo allenatore. Massara, che aveva chiuso l'operazione in prestito con obbligo di riscatto legato alla Champions e aveva ottenuto il «sì» dell'olandese, ora si guarda intorno. Pronto, qualora i Red Devils volessero riaprire le negoziazioni a regalare a Gasp l'attaccante ex Bologna, che però non spingerà per l'addio ma accetterà le scelte del club.

Il ds giallorosso intanto tratta col Marsiglia per Robinio Vaz, che potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto a condizioni difficili e tiene vive le piste Giovane e

Gudmundsson.

Per la difesa avanti i dialoghi col Tottenham per Dragusin (prestito con diritto che diventerebbe obbligo a certe condizioni). Il rumeno ha già aperto al trasferimento. Intanto N'Dicka farà ritorno nella Capitale dopo l'eliminazione ai quarti della Coppa d'Africa.