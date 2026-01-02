Raspa-Zirkzee: salto Roma

Il Milan apre stasera a Cagliari la volata per il titolo d'inverno, ma mentre le cinque sorelle sgomitano punto a punto e si rimbalzano il ruolo di favorita, irrompe il mercato. Potrà incidere sulla corsa scudetto, anche se ufficialmente nessuno lo vuole ammettere, anche perché sarebbe la confessione di aver sbagliato in estate. Le chiamano aggiustatine, a volte funzionano. (...) Nel caso della Roma, con Raspadori si alzerà il tasso di qualità dalla trequarti in avanti, dove Gasp già dispone di Soulé e Dybala. È una scommessa per due: l'azzurro deve uscire dall'etichetta del talento senza ruolo fisso (e spesso obbligato alla panchina), il tecnico avrebbe più opzioni e capacità produrre il "suo" gioco, probabilità che aumenterebbero con l'arrivo di Zirkzee, centravanti a tutto campo, di manovra e di conclusioni. Roma con più classe che si tutelerebbe anche dalla fragilità di Dybala, ora che anche Pellegrini è fermo ai box. Dall'estate Gasperini reclamava altre forze in avanti, se la proprietà si è mossa in fretta già all'inizio del mercato invernale le chance di introdurre i nuovi nel meccanismo gasperiniano aumentano come le speranze di continuare con questo ritmo di classifica da Champions e anche qualcosa in più. (...)

(gasport)