Raspa a oltranza. Per l'Atletico è già fuori, serve subito l'accordo

L'affare Raspadori entra nel vivo. La Roma ha di fatto chiuso l'accordo con l'Atletico Madrid, rilanciando l'offerta a 22 milioni di euro complessivi tra prestito, bonus e riscatto (con una formula variabile tra diritto e obbligo). Superata la concorrenza di Lazio e Atalanta, ora manca il passaggio più importante: l'intesa con il giocatore.

I contatti tra Raspadori e l'ambiente giallorosso, in particolare con Gasperini e i compagni di Nazionale, sono continui. L'ingaggio da circa 3 milioni netti rientra nei parametri del club. L'unico vero ostacolo potrebbe essere la volontà di Simeone: se il tecnico dovesse promettergli un ruolo più centrale, l'attaccante potrebbe decidere di restare a Madrid. Il giocatore, che gradisce la destinazione Roma, ha chiesto che la situazione si risolva entro l'8 gennaio.

L'arrivo di Raspadori sarebbe il primo tassello di una rivoluzione in attacco. Per Zirkzee, che spinge per vestire il giallorosso, si dovrà attendere fine mese. Nel frattempo, è tornato di moda il nome di Chiesa, mentre per i rinnovi di Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy si parlerà da febbraio.

(...) Sul fronte uscite, Bailey e Ferguson torneranno dai prestiti, mentre Baldanzi potrebbe partire già a gennaio. Si cerca una sistemazione anche per Dovbyk, offerto al Napoli, da cui la Roma spera di ricavare almeno 25 milioni per evitare una minusvalenza.

(corsport)