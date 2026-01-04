Questa è pesante

E sette. Tante, troppe. Perché perdere assolutamente a guardare al futuro sette volte su diciotto non aiuta con ottimismo. La Roma continua a non pareggiare: o vince oppure perde, e ultimamente le è capitato spesso di uscire dal campo con le ossa rotte. Un gruppo, quello di Gian Piero Gasperini, che si era distinto per vincere sempre e comunque lontano dalla Capitale, adesso perde fuori casa sistematicamente: dalla vittoriosa trasferta di Cremona, 23 novembre dello scorso anno, ko a Cagliari, a Torino e pure a Bergamo. [...] Ancora una volta, Roma in svantaggio e gara praticamente finita li. Capacità zero di rimontare. Di non perdere. Un difetto che nessuno riesce a eliminare. Motivo? Proviamo a dare una spiegazione: con attaccanti dal gol molto molto difficile, è complicato assai recuperare le partite. Le tante assenze forse aiutano a capire: fare a meno di N'Dicka, El Aynaoui, Pellegrini, Baldanzi, Bailey e Wesley (almeno dall'inizio) non è facile per nessuno ma probabilmente il conto di chi non c'era non spiega tutto. [...] E così, per l'ennesima volta, la Roma non è riuscita a evitare la sconfitta nonostante il vantaggio minimo degli avversari. Una storia tristemente infinita. [...] Aspettando il mercato che verrà. Perché verrà, giusto Mister Friedkin? Capitolo mercato, allora. GPG contava di presentare già ieri sera a Bergamo almeno uno dei due nuovi attaccanti chiesti da mesi alla dirigenza. [...] La Roma, come detto, dovrà giocare martedì 6 a Lecce: poi il 10 ospiterà il Sassuolo all'Olimpico quindi sarà impegnata in Coppa Italia il 13 contro il Torino nella Capitale e il 18 sarà a Torino per affrontare i granata in campionato. Un vero e proprio tour de force che Gasp non vorrebbe affrontare senza rinforzi. Ci riuscirà? Sarebbe singolare, e triste, rispondere con un no.

(M. Ferretti - Corriere dello Sport)