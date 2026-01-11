IL TEMPO (L. PES) - Carattere, qualità e determinazione. E' una prova di forza da grande squadra quella della Roma che all'Olimpico batte il Sassuolo nonostante l'emergenza totale e si riproietta, almeno per una notte, al terzo posto in classifica. Decidono le firme di Koné e Soulé nella ripresa dopo un primo tempo sottotono e l'infortunio di Ferguson a complicare ulteriormente le cose. La sorpresa di Gasp è Ghilardi che viene schierato con Mancini ed Hermoso nel terzetto. C'è Tsimikas sulla sinistra con la novità di Soulé ad agire da trequartista alle spalle di Dybala e Ferguson.

La partita dell'irlandese comincia con un colpo al gluteo che lo costringerà a uscire nel finale di tempo. Meglio il Sassuolo della Roma con la grande occasione di Koné fermato da Svilar in uscita bassa, la specialità della casa. Il portiere giallorosso è bravo anche su Fadera mentre nell'altra area Muric vede uscire il tiro di Soulé e la girata di Ferguson che nella ricaduta avverte ancora dolore e lascia il campo per El Shaarawy, anche se Gasp non cambia lo spartito tattico. Squadra poco aggressiva e abbastanza sotto ritmo rispetto ad altre occasioni.

Nessun cambio nella ripresa mai giallorossi iniziano meglio e Tsimikas spreca una clamorosa occasione sulla respinta di Muric al tiro di El Shaarawy.

Poco prima dell'ora di gioco l'episodio che può aprire il match con Soulé che raccoglie un pallone scodellato da Tsimikas e viene toccato da Muric. Calcio di rigore che però viene revocato dal Var per una posizione irregolare del numero 18 giallorosso. L'argentino si accende nella ripresa e insieme a Wesley, entrato per Tsimikas, contribuisce alla svegliata della Roma. Passa un quarto d'ora e i giallorossi sbloccano con Kone.

Azione insistita di Celik che attraversa tutta l'area di rigore pescando Soulé sul lato mancino, cross perfetto per la testa del francese e vantaggio Roma. Passano pochi minuti e arriva il raddoppio con un'azione tipicamete «gasperiniana». Ghilardi si inserisce in area di rigore e viene premiato intelligentemente da Celik. Il centrale serve El Shaarawy che di tacco scarica su Soulé che deve solo depositare in rete. Gara in ghiaccio e spazio nel finale per Romano, Rensch e Ziolkowski.

I giallorossi ritrovano due successi di fila come non accadeva da prima da novembre con i sei punti contro Udinese e Cremonese intervallati dalla sosta, ma soprattutto la terza vittoria consecutiva all'Olimpico e confermano l'«allergia» al pareggio con venti gare (più le ultime sei dello scorso campionato) senza il segno X sul tabellino. Ora testa al doppio confronto col Torino: martedì l'ottavo di Coppa Italia all'Olimpico e domenica la sfida di campionato in casa granata.