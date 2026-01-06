Pronta la staffetta Ferguson-Dovbyk. Soulé non è al meglio, pronto ElSha

I problemi non mancano, anzi ogni giorno aumentano. La Roma arriva a Lecce decimata tra infortuni e squalifiche. L'infermeria è ancora piena e oltre ai soliti Baldanzi, Pellegrini e Bailey, ieri si è aggiunto anche Gollini che in allenamento ha rimediato una lesione muscolare alla coscia destra. [...] Una difesa totalmente da inventare per Gasperini che ieri ha provato un terzetto inedito composto da Ghilardi, Ziolkowski e Rensch. [...] Il tecnico non vorrebbe stravolgere anche le fasce, per questo la coppia Celik-Wesley dovrebbe esser riproposta. Il piano 'B' prevede il turco come centrale di destra, Ghilardi dall'altra parte e sulla sinistra Tsimikas. [...] In mezzo al campo pronti i soliti Koné e Cristante. L'altro grande dubbio si sposta in avanti. I rinforzi ancora non si vedono e i giocatori a disposizione si contano sulle dita di una mano. Gasperini avrebbe voluto di nuovo schierare Dybala falso nove, ma le assenze in contemporanea di Baldanzi, Bailey e Pellegrini non lo permettono. In più ci si è messo un leggero problema avvertito da Soulé che avéva consigliato già il tecnico a sostituirlo a Bergamo. una decisione sarà presa in mattinata. Se l'argentino dovesse essere tenuto precauzionalmente in panchina, Paulo farà coppia con El Shaarawy mentre il ballottaggio tra Ferguson e Dovbyk è aperto. Evan è reduce dall'ennesima prestazione opaca a Bergamo ma è in vantaggio. Il motivo? L'ucraino ha ancora qualche difficoltà a calciare. [...]

(Il Messaggero)