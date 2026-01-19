Primavera: i giallorossi vincono a Cagliari e volano in vetta

IL TEMPO (E. INN.) - Al primo posto in solitaria, così la Roma di Guidi inaugura il girone di ritorno grazie al successo per 2-1 sul campo del Cagliari. Della Rocca apre al 14', Morucci raddoppia dieci minuti più tardi. I padroni di casa ci provano nel secondo tempo con Mendy che accorcia al 72', ma fortunati i giallorossi con la traversa colpita da Cogoni a porta sguarnita e in pieno recupero.

Vittoria che proietta i capitolini in vetta a 36 punti, ma partita non semplice e lo ha confermato Guidi nel post ai microfoni del club: «C'era un vento fortissimo che non ha permesso a entrambe le squadre di esprimersi tecnicamente. Il primo tempo, a favore di vento, è stato fatto molto bene e abbiamo segnato due gol. Potevamo fare anche il terzo, mentre nel secondo tempo abbiamo sofferto pochissimo, tolto il gol dove c'era un evidente fallo su Della Rocca». Ma niente alibi, Guidi ha concluso chiedendo ai suoi «uno step di crescita evidente».

Ora altra trasferta, giovedì alle 14 c'è Torino-Roma per la 21ª giornata.