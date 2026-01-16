Previsti 1500 tifosi a Torino

Un entusiasmo senza limiti né confini. Saranno 1500 i tifosi giallorossi presenti allo stadio Olimpico Grande Torino per la sfida di domenica contro la formazione di Baroni, l'ultima trasferta di gennaio in Serie A della Roma, che dopo i granata affronterà lo Stoccarda e il Milan all'Olimpico e poi il Panathinaikos ad Atene. Settore ospiti sold out. Previsti altri due pienoni nelle sfide casalinghe: contro i tedeschi sono già certi 56.800 tifosi, mentre per il Milan la società ne conta già 57mila: sarebbe il 77esimo sold out dell'era Friedkin.

(corsport)