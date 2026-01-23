Pisilli, tesoretto di Roma

Altro che Roma di scorta, Gasperini cambia sette giocatori di movimento dopo il successo di Torino, ma, nessuno se ne accorge. Anche chi di solito rimane a guardare, sa come comportarsi. Gian Piero si gode la crescita dei panchinari e la quinta vittoria su sette partite in Europa League: battendo lo Stoccarda i giallorossi salgono al sesto posto. Il giocatore simbolo della rotazione è Pisilli, sua la doppietta che vale tre punti, con le prime reti stagionali sotto gli occhi di Francesco Totti. Ha avuto poco spazio ma non si è mai arreso ed ora si prende anche gli elogi di Gian Piero Gasperini. La Roma ha vinto la diciannovesima partita e senza ancora averne pareggiata una: "In campionato e in Coppa stiamo andando bene. Manca il risultato contro le prime, ma non tutte le sconfitte sono state così nette". [...]

(corsera)