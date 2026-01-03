Pisilli ai margini, De Rossi lo vuole in rossoblu

[...] Per Gian Piero Gasperini Niccolò Pisilli è da considerarsi incedibile nel mercato di gennaio: così si è espresso l'allenatore della Roma, anche pubblicamente, sul suo centrocampista. Questo perché Gasp in mezzo dovrà fare a meno ancora per un po' di Neil El Aynaoui, impegnato in Coppa d'Africa con il Marocco, e non vuole correre il rischio di ritrovarsi con la coperta corta, considerando anche l'attuale l'indisponibilità di Lorenzo Pellegrini, infortunato. Pisilli però con il nuovo timoniere è diventato molto più marginale nei piani della Roma e non gli dispiacerebbe giocare di più. [...] Su di lui ha messo gli occhi proprio il Genoa di Daniele De Rossi, che lo ha fatto esordire in mezzo ai grandi e crede moltissimo in lui. Piace pure al Cagliari, come ha confermato il presidente Tommaso Giulini: «È un ottimo giocatore ma il mercato di gennaio è complicato». [...]

(Gasport)