Piace Schjelderup. Ma non tramonta il sogno Chiesa

Persino Gustave Flaubert, maestro del realismo, ogni tanto si lasciava andare a qualche volo pindarico. (...) Così Gasperini, il tecnico che ha fatto dell'ambizione un'esigenza e del suo essere esigente lo strumento per alzare l'asticella delle ambizioni, da mesi chiede attaccanti e ali. Ha capito, senza accontentarsi della solidità di una difesa spesso impenetrabile, che in quel rapporto si decidono parti e ragioni. (...) Oltre a Zirkzee e Raspadori, Massara nelle ultime settimane si sarebbe mosso sotto traccia per altri due calciatori con ruoli e caratteristiche diverse da quelle di prima punta: Andreas Schjelderup e Federico Chiesa, entrambi ideali per il 3-4-2-1 gasperiniano. Il primo, norvegese classe 2004. non sta trovando molto spazio con il Benfica di Mourinho, eppure è considerato uno dei talenti più puri della generazione d'oro del calcio scandinavo. Di piede destro, preferisce partire da sinistra per accentrarsi e puntare avversari e porta: ha dribbling, tiro e anche una discreta visione di gioco, ma soprattutto ha dalla propria parte la carta d'identità e i costi contenuti. Nonostante il forcing del Besiktas, la Roma sarebbe posizione prioritaria di Schjelderup, che in giallorosso approderebbe in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 12 milioni. (...) Un altro nome che da tempo sollecita la fantasia della piazza romanista è quello di Federico Chiesa. L'ex Juve le ha

provate tutte per ritagliarsi un ruolo di primo piano nel Liverpool, ma anche in questa stagione sta trovando più porte chiuse che opportunità: gli 11 minuti trascorsi in campo da inizio dicembre sembra però lo abbiano convinto a cambiare aria, anche solo per sei mesi, non solo nella speranza di rientrare nel gradimento della Nazionale ma pure per dare un'altra dignità a una carriera che prometteva altre scintille. Chiesa è stato vicino alla Roma ad agosto del 2024, con De Rossi in panchina, ma an-che nell'ultima estate ci sarebbero stati contatti con il ds Massara-prima e con il tecnico Gasperini poi. (...)

