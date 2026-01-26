Per i giallorossi è il primo pari in A dal 13 aprile 2025

Con l'1-1 di ieri, la Roma interrompe un'incredibile striscia di partite senza pareggi. [...] Per trovare un altro pari dei giallorossi in Serie A occorre ritornare al 13 aprile 2025, in occasione del derby contro la Lazio.
La Roma ha subito gol in tutti gli ultimi 17 incontri contro il Milan nel massimo campionato: è la serie più lunga di reti al passivo per i giallorossi contro una singola avversaria in Serie A.
Lorenzo Pellegrini ha trovato la rete contro il Milan in A per la prima volta dal 2 ottobre 2016, con il Sassuolo, interrompendo una serie di 15 incontri consecutivi senza gol contro questa avversaria nella competizione.
(gasport)