Penale e non obbligo: la carta di Massara per arrivare a Raspadori

[...] La trattativa dovrebbe andare in porto in prestito oneroso (1,5 milioni) più diritto di riscatto (18,5).Diritto e nessun obbligo, ma l’inserimento di una penale che la Roma pagherà in estate qualora decidesse non tenere Jack. […] Massara avrebbe voluto portare il giocatore a Trigoria già oggi, per permettere a Gasp di portarlo con sé a Bergamo domani, ma probabilmente il tecnico dovrà pazientare ancora qualche ora. Magari dopo che l’Atletico Madrid avrà giocato, dopodomani, la sua partita in casa della Real Sociedad e, quindi, in tempo per vederlo a Lecce il 6 gennaio.

(ilromanista.eu)