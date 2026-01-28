Pellistri verso il forfait. Chirivella a disposizione

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - Nelle ultime ore l’infermeria del Panathinaikos è tornata a popolarsi. Rafa Benitez dovrà fare i conti con i vari infortuni per la sfida di domani di Europa League contro la Roma (appuntamento alle ore 21 all’Apostolos Nikolaidis Stadium) con i greci che hanno iniziato la preparazione verso la sfida. [...]

Facundo Pellistri ha abbandonato il terreno di gioco durante l’allenamento a causa di un fastidio muscolare e ora la sua presenza contro la Roma è in forte dubbio, ma l’attaccante farà di tutto per esserci. Assente anche Davide Calabria a causa di un raffreddore, ma è stata una semplice scelta precauzionale in vista della Roma.

Cyriel Dessers ha recuperato dall’infortunio ed è tornato a disposizione di Benitez. [...] Buone notizie anche sul fronte Pedro Chirivella. Il centrocampista spagnolo ha smaltito la contusione rimediata al polpaccio della gamba destra e torna ad essere abile e arruolabile. Djuricic (ex Sassuolo) invece nella giornata di ieri ha svolto lavoro individuale.