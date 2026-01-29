PANATHINAIKOS-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ziolkowski al centro della difesa, Soulé unico superstite in attacco. El Aynaoui dal 1'

Ultimo match della fase a gironi di Europa League per la Roma, che insegue il piazzamento tra le prime 8 della classe. Sfida in terra greca per i giallorossi, ospiti del Panathinaikos di Rafa Benitez.

Le scelte di Gasperini sono praticamente obbligate, soprattutto in attacco dove c'è una vera e propria emergenza. Solo Soulè pienamente a disposizione, con Dybala acciaccato e il giovane Della Rocca pronto ad aiutare eventualmente la squadra. Nessun dubbio su Svilar, rotazioni in difesa e il ritorno in campo di El Aynaoui dopo la Coppa d'Africa.

Spazio a Ziolkowski al centro della difesa, chance per Rensch e Tsimikas sulle fasce, praticamente certa la presenza di Soulé vista l'emergenza offensiva.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Soulé.

TUTTOSPORT - Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala.

IL MESSAGGERO - Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, El Aynaoui, Tsimikas; Cristante; Soulé, Pellegrini.

CORRIERE DELLA SERA - Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Soulé.

IL TEMPO - Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Tsimikas; Cristante; Soulé, Pellegrini.

IL ROMANISTA - Svilar; Celik, Ziolkowski, Ndicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli; Soulé, Pellegrini.