Panathinaikos-Roma: la moviola dei quotidiani. Giusta l'espulsione a Mancini, male la gestione dei cartellini

La Roma pareggia 1-1 nell'ultima partita di Europa League contro il Panathinaikos e strappa il pass per gli ottavi di finale. Arbitro della gara, lo spagnolo Juan Martinez Munuera (5.25), il quale non ha avuto molte situazioni da gestire, ma, è andato ugualmente in confusione. Sbagliata la decisione di non estrarre subito il rosso nei confronti di Mancini e male nella gestione dei cartellini.

CORRIERE DELLO SPORT – VOTO 5

Ci sarà un motivo se Juan Martinez Munuera ha solo due gara in Champions, 3 in Europa e 2 in Conference nonostante sia arbitro internazionale da 11 anni. Non benissimo dal punto di vista disciplinare, anche sull'aspetto tecnico paga qualcosa. Difficile immaginare il processo mentale che ha portato Munuera ad estrarre il giallo a Mancini, l'ingenuità del difensore giallorosso è pari alla chiarezza del suo intervento da rosso.

IL ROMANISTA – VOTO 5,5

La Roma domina i primi 13' e non c'è nulla da segnalare. La gara cambia con il rosso di Mancini, con Munuera che inizialmente estrae il giallo. Al 42' Ghilardi rifila un pestone a Pantovic, altra ammonizione. Che non arriva, per fortuna di El Aynaoui. per lo stesso fallo su Taborda. Poi lo spagnolo dirige senza problemi, da registrare solo l'ammonizione a Pisilli per fallo su Bakasetas. Non benissimo, la gara non era così difficile.