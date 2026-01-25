"Ora i punti con le big" Gasp scuote la Roma. Con il Milan torna Malen

La prova di maturità: "Ci mancano i punti con le prime della classe", ha sentenziato Gian Piero Gasperini, che stasera contro il Milan vuole superare l'ostacolo delle grandi. Quello dove la sua Roma è sempre inciampata: dall'Inter alla Juventus, dal Napoli al Milan, con annesso rigore sbagliato da Dybala. Quel penalty aveva spento l'entusiasmo della Joya. Quasi tre mesi più tardi tutto è cambiato: Paulo ha trovato la continuità giusta, mentalmente e fisicamente. Gasp non riesce a farne a meno e spinge sul rinnovo del giocatore. Anche stasera cercherà di replicare la sua intesa con Malen. A farne le spese potrebbe essere Soulé, che potrebbe essere sostituito da Pellegrini. [...] L'arrivo di Venturino dal Genoa non basta per saziare la voglia di attaccanti di Gasp che pretende uno sprint finale. Il tecnico da lui si aspetta qualcosa anche sulla fascia sinistra: in attesa di Angelino e del possibile rientro di Tsimikas al Liverpool, arrivano conferme sull'interesse per Methalie del Tolosa, che però chiede troppo. Per ora non resta che adattare Wesley.

(La Repubblica)