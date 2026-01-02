Ok Hermoso e Soulè. Torna Baldanzi

IL TEMPO (L. PES) - Una Roma incerottata quella che prepara la prima trasferta del 2026 con le assenze già note di N'Dicka ed El Aynaoui impegnati in Coppa d'Africa (il difensore scenderà in campo con la sua Costa d'Avorio martedì contro il Burkina Faso per gi ottavi mentre il centrocam-pista domenica se la vedrà con la Tanzania) e quella di Pellegrini per infortunio. Il tecnico potrà contare su Hermoso che aveva svolto lavoro differenziato nell'ultimo allenamento del 2025 ma ieri non si sono allenati Bailey e Pisilli (oltre a Pellegrini anche lui febbricitante) colpiti da influenza. Recuperati, invece, Celik e Ziolkowski che hanno smaltito i sintomi dei giorni precedenti. Da monitorare soprattutto la situazione legata a Pisilli che, qualora dovesse restare ai box per febbre, lascerà Gasperini senza cambi in mediana a parte il giovane Romano che è tornato tra i convocati proprio nell'ultimo appuntamento del 2025 contro il Genoa. Il tecnico, quindi, va verso la conferma delle scelte viste lunedì scorso all'Olimpico con Mancini, Ziolkowski ed Heremoso davanti a Svilar, Celik e Wesley sulle corsie e la coppia Cristante-Koné in mediana. Soulé e Dybala ver-sano la conferma sulla trequarti mentre davanti non sono escluse sorprese con Dovbyk che ha messo alcuni minuti sulle gambe e Ferguson che spera di avere continuità, ma occhio anche all'avanzamento di Dybala con El Shaarawy o Baldanzi ad agire accanto a Soulé. Occhio al cartellino, soprattutto in difesa: Mancini, Hermoso, Cristante e Wesley sono in diffida e con un giallo salterebbero la trasferta in Salento della Befana contro il Lecce.