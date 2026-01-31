Nkunku in salita. Spiraglio Tel, spunta Zaragoza

Porte girevoli in serie A e indirettamente anche a Trigoria. L'Atalanta cede Lookman e quindi interrompe la trattativa con la Roma per Sulemana che resta a questo punto a disposizione di Palladino. Ma contemporaneamente il Milan accoglie in anticipo Mateta dal Crystal Palace e mette sul mercato Nkunku. Che non è un attaccante qualsiasi per il pianeta giallorosso. Gasperini lo indicò a Massara già in estate: il rossonero (classe 1997) sa giocare sia da centravanti che da esterno a sinistra (e di piede destro). Il ds rinunciò all'operazione perché il Chelsea chiese l'obbligo di riscatto alla cifra di 35 milioni. (...) Tare vorrebbe cederlo a titolo definitivo per rientrare dell'investimento, Massara accetta solo prestito con diritto. Da Milano hanno fatto sapere di essere pronti a concedere il diritto, ma con 5 milioni di prestito oneroso e riscatto a 3o. Valutazione alta del prestito (per coprire l'amortamento) e di conseguenza ritenuta eccessiva dalla Roma che si è tirata indietro, pensando anche all'ingaggio del giocatore che è di 4 milioni netti (più bonus per arrivare a 5). (...) Massara vuole accontentare Gian Piero. E andato ancora in pressing con il Tottenham per Tel, tra i preferiti dell'allenatore: nuovo tentativo nelle ultime ore, per ora senza successo. Ma la pista va tenuta aperta. Gasp potrebbe comunque essere accontentato con Zaragoza (classe 2001) del Celia Vigo. Il cartellino dello spagnolo è di proprietà del Bayern che non è contrario al trasferimento. La formula piace al club giallorosso: prestito oneroso di 2 milioni e diritto di riscatto a 13. (...)

(corsera)