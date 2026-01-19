Niente Malen

LEGGO (F. BALZANI) - Non tutti i Malen vengono per nuocere. Anzi, ce ne è uno che appena arrivato ha segnato, trovato un'intesa perfetta con Dybala e riportato la Roma al quarto posto solitario. È suo il volto copertina nel successo dei giallorossi a Torino che permette a Gasperini di staccare la Juventus e di guardare con più ottimismo al futuro.

La Roma ha vendicato il ko di Coppa Italia e preso subito il campo. La coppia Dybala-Malen ha creato quattro occasioni nitide e due gol dell'olandese in meno di mezz'ora. Il primo annullato per un fuorigioco quasi impercettibile, il secondo incontestabile. Da bomber vero. Un feeling da stropicciarsi gli occhi mentre il Torino si è affacciato dalle parti di Svilar solo con un tiro da fuori di Ngonge.

Nella ripresa i granata hanno provato far vedere rosso alla squadra di Gasperini che però ha tenuto botta e chiuso la partita proprio con il ritorno al gol di Dybala. L'argentino prima ha impegnato Paleari e poi si è fatto trovare pronto sul cross teso di Rensch dopo una bella azione di Mancini. Nel finale c'è stato spazio anche per Robinio Vaz, anche lui vicino al gol all'esordio, mentre Che Adams ha cercato la terza rete in tre giorni ai giallorossi senza però inquadrare la porta di Svilar.

“Che bellezza giocare con Paulo", dice a fine partita un sorridente Malen. E la Joya contraccambia: «Malen conosce i movimenti che deve fare, è facile trovarlo. E se gioco in quella posizione è più semplice per me». Gasperini intanto gongola: «Quando prendi questi giocatori si alza il livello di tutta la squadra. Malen ha le caratteristiche che io cercavo e sa calciare con velocità e potenza dentro l'area. Queste sono doti fondamentali per una squadra che gioca come la nostra. Se lo serviamo bene questo è uno che fa tanti gol. E con Paulo dietro è più facile. Ora mi sento supportato».

E il mercato non è finito, si intensifica il pressing su Fortini e in attacco (viste le difficoltà per Zirkzee confermate da Massara) si torna a puntare un esterno sinistro alto. Unico neo: l'infortunio all'adduttore per Hermoso che sarà valutato in queste ore.