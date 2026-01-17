Napoli su due 9: ora En-Nesyri o Ferguson

Il mercato del Napoli si è animato all'improvviso: occhi fissi su due centravanti e un trequartista, con una chiave di nome Noa Lang intorno a cui gira tutto. È l'olandese, l'uomo con più proposte: l'ultima è arrivata dalla Roma, sicuramente molto suggestiva, dopo quelle del Galatasaray, estremamente interessato, e del Bournemouth. È il pezzo pregiato di una sessione invernale inevitabilmente condizionata dalle limitazioni del saldo zero. Il progressivo chiarimento della situazione di Lang, sempre più vicino all'uscita a sorpresa dopo appena sei mesi dal suo acquisto a fronte di una spesa da 27 milioni più 3 di bonus al Psv, può ovviamente innescare un effetto domino. [...] I nomi forti del momento: Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino in uscita dal Fenerbahçe, 28 anni e la stima del Napoli. [...] Parallelamente, nel corso delle discussioni con la Roma per Lang è venuto fuori nuovamente il nome dell'irlandese Evan Ferguson, centravanti che piace e che ha preso il posto di Dovbyk, seriamente infortunato, nella lista degli obiettivi. [...]



(Corsport)