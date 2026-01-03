Napoli, Mou su Lucca. Offerto Dovbyk

Il valzer dei centravanti è iniziato e uno dei nomi più caldi è quello di Lorenzo Lucca del Napoli. Dopo un inizio di stagione deludente, con un solo gol all'attivo, la sua partenza a gennaio è una possibilità concreta. Il Benfica di Mourinho ha già mostrato interesse, ma la richiesta di 30 milioni del Napoli complica un'operazione a titolo definitivo. Più probabile una cessione in prestito.

(...) In questo scenario si inserisce anche la Roma. Si è parlato di un possibile scambio con Artem Dovbyk, ma al momento questa doppia strada non è considerata percorribile, principalmente perché i giallorossi hanno altri obiettivi per l'attacco: Raspadori e Zirkzee.

Tuttavia, la pista individuale che porta Dovbyk al Napoli non è da escludere. Gli agenti dell'attaccante ucraino, in uscita dalla Roma, lo avrebbero proposto anche singolarmente al club di De Laurentiis. Una possibilità da tenere in considerazione, in un mercato dove tutto dipenderà dalle uscite e dalle occasioni che si presenteranno.

(corsport)