Multa in arrivo per il petardo in campo a Bergamo

Il bilancio del petardo da parte di un tifoso della Roma presente nel settore ospiti della New Balance Arena rischia di costare caro sia a lui che al club giallorosso. L'esplosione ha scatenato attimi di tensione poiché è avvenuta a pochi passi dall'assistente Cecconi che si è immediatamente abbassato toccandosi l'orecchio destro e Fabbri era anche a disposto a sospendere il match con conseguente sconfitta per 3-0 a tavolino: «Nel caso andiamo negli spogliatoi, non me ne frega niente», ha detto all'auricolare. Poi è arrivato l'ok per poter continuare da parte del guardalinee dopo l'intervento dello staff medico di Roma e Atalanta, ma la storia non finirà qui. La Questura di Bergamo è al lavoro per individuare il responsabile. (...) Che cosa rischia la Roma? Sicuramente una multa, ma la punizione potrebbe anche essere più dura. La trasferta di domani a Lecce è stata già vietata a causa dei disordini all'esterno del Via del Mare dell'anno scorso, sotto la lente anche dell'Osservatorio c'è quella di Torino del 18 gennaio. Più difficile la chiusura della Curva Sud per la gara col Sassuolo.

(il messaggero)