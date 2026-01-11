Matias, che bravo: lui e Lamine Yamal hanno un record

Matias Soulé è stato determinante su entrambe le reti della Roma con assist e gol. Tra i giocatori nati dal 2003 in avanti, soltanto lui e Lamine Yamal del Barcellona hanno preso parte ad almeno 10 gol (sei gol più quattro assist per l'argentino) in ciascuna delle ultime tre stagioni dei cinque maggiori campionati europei. [...] Il numero 18 della Roma è anche uno dei tre giocatori ad avere preso parte ad almeno 10 gol negli ultimi tre campionati con Christian Pulisic e Lautaro Martinez. [...]

(gasport)