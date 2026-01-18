Match Roma-Stoccarda, pronto il piano sicurezza per l'invasione tedesca

In vista della partita di Europa League tra Roma e Stoccarda, in programma giovedì all'Olimpico, la Questura sta mettendo a punto un imponente piano di sicurezza. Nella Capitale sono attesi 3.500 tifosi tedeschi, con un settore ospiti già sold-out, e l'attenzione è molto alta. A preoccupare è un precedente dello scorso ottobre, quando 500 tifosi dello Stoccarda furono fermati a Basilea con tirapugni e altri oggetti atti ad offendere. Pur non essendoci al momento minacce evidenti, le forze dell'ordine non vogliono correre rischi e puntano a "scontri-zero".

I controlli scatteranno molte ore prima del match e non si limiteranno alla zona dello stadio. Fari puntati sul centro storico, in particolare su pub e locali frequentati dai tifosi, e sui trasporti, con verifiche capillari ai caselli autostradali e nelle stazioni. (...) La strategia è chiara: accoglienza per chi vuole vivere l'evento sportivo pacificamente, ma "tolleranza zero" per qualsiasi atto di intemperanza. Saranno allestiti presidi per gestire eventuali responsabili di condotte illegali, con la possibilità di allontanamento dal territorio nazionale. Massima tutela sarà garantita anche ai monumenti e ai residenti.

(Il Messaggero)