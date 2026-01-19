Massara sicuro: "Zirkzee è un capitolo chiuso". Ferguson resta

Si allontana Zirkzee. Massara - dopo giorni in cui ha cercato di tenere in piedi la speranza - ieri è stato chiaro: «È una situazione che si è chiusa in maniera piuttosto netta già da alcune settimane e non è mai stata riaperta. In questo momento è assolutamente chiusa». Oltre al muro del Manchester United si è aggiunto l'infortunio al polpaccio che lo terrà ai box circa due settimane.

Verso la permanenza Ferguson che ha messo in stand by il Napoli e non è convinto della proposta del Celtic. Evan vuole giocarsi le sue carte nella Capitale e lo ha ribadito al suo agente e al club. [...]

Nei giorni scorsi è stato offerto Carrasco che non convince a pieno Gasperini, così come Gudmundsson. Occhi in Olanda: sul taccuino di Massara ci sono Godts dell'Ajax e Sauer del Feyenoord. [...] Oggi dovrebbe esserci la fumata bianca per il passaggio di Baldanzi al Genoa in prestito con diritto di riscatto. Poi Massara proverà a rispedire Bailey (infortunato) a Birmingham, ma l'Aston Villa non ha intenzione di riprenderlo senza avere la certezza di poterlo girare in prestito da un'altra parte. [...]



Gasperini si aspetta un rinforzo per la fascia sinistra. [...] La Roma già da diversi giorni ha avviato i contatti con il Liverpool per l'interruzione del prestito di Tsimikas, su di lui c'è l'Olympiacos. [...] Nel mirino resta Fortini nonostante la prima offerta rifiutata dalla Fiorentina che ha detto 'no' a 7 milioni di euro e continua a chiederne circa 16. Sul giocatore anche Juventus e Napoli, ma la Roma prepara il rilancio. Capitolo Dragusin: continua a preferire la Roma al Lipsia ma il Tottenham non ha aperto al prestito.

