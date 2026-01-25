Massara insiste per Sauer o Godts: continua il tira e molla per Fortini

Una fascia sinistra quasi da rifondare. Massara nell'ultima settimana di mercato proverà a regalare a Gasperini due rinforzi, sia l'esterno alto che quello basso. Bailey ha già salutato e il prossimo prestito interrotto sarà quello di Tsimikas. La Roma ha già dato il via libera per il ritorno al Liverpool, ma, solo dopo aver trovato un sostituto. I Reds stanno invece definendo la cessione di Robertson al Tottenham. Fari puntati su Methalie del Tolosa. Ieri i primi contatti tra le parti: i giallorossi hanno messo sul piatto 15 milioni di euro, i francesi ne vorrebbero 10 in più. Congelata la trattativa per Fortini, mentre, rimangono in lista Seys e Moller Wolfe. In attacco il solo Venturino non basta e la caccia all'ala non si ferma. Difficile, quasi impossibile, arrivare a Tel. Piace e non poco Sauer del Feyenoord, valutato 15 milioni e occhi anche su Godts e El Mala. Il Piano B rimane Carrasco. [...]

(Il Messaggero)