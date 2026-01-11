Manna aspetta Raspa

Il Napoli resta alla finestra per Giacomo Raspadori. Quella di oggi, considerando anche le dichiarazioni del ds Massara, sarà una giornata decisiva sul fronte della trattativa con la Roma e di conseguenza influenzerà anche le strategie dei campioni d'Italia. Il ritorno di Jack, ceduto all'Atletico Madrid ad agosto, non è un'operazione agevole per il club di De Laurentiis, costretto a operare sul mercato invernale nel rispetto del principio del saldo zero, ma il ds Manna segue la pista da vicino ed è pronto eventualmente ad approfittare della situazione. Su Raspa c'è anche l'Atalanta, e dal modo in cui si stanno sviluppando le cose sarà determinante solo la volontà del giocatore. A proposito della Dea: al Napoli, oltre alle punte giallorosse Ferguson e Dovbyk, piace da tempo anche il trequartista Daniel Maldini. [...]

(corsport)