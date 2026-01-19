Malen, un esordio da sogno. Gasp: "L'attaccante che volevo"

«Ma chi abbiamo preso?!». La frase rimbalza tra le giacche dei giocatori e dello staff, pochi secondi dopo il gol del vantaggio contro il Torino. Non è una battuta preparata, né una celebrazione studiata: è sorpresa pura. Perché Donyell Malen alla prima con la maglia della Roma ci mette poco più di venti minuti per presentarsi davvero. Entra, attacca lo spazio, legge il tempo dell'azione e segna. Gol all'esordio. Anzi no. Annullato per un ginocchio troppo in là. Repeat. Tre minuti dopo, su assist di Dybala. Stavolta lo stop sulla fucilata dell'argentino, fa la differenza. Poi il piattone alle spalle di Paleari. Stavolta sì, primo gol con la maglia della Roma. [...]

Il 2-0 finale pesa più della semplice vittoria, perché riporta la Roma al quarto posto solitario, a +3 dalla Juventus. Ma soprattutto pesa perché racconta, in una sera, il senso di un'operazione di mercato: Malen non è né una scommessa, né il piano B di Zirkzee. L'olandese sembra essere la soluzione ai problemi in attacco della Roma.

Il gol è solo l'ultimo fotogramma. Prima c'è tutto il resto: i movimenti senza palla, la capacità di legare il gioco, la naturalezza con cui si è preso responsabilità spesso evitate da Dovbyk e Ferguson. [...]

Un impatto che ha fatto esultare Gian Piero Gasperini, in panchina e nel post partita: «Con un giocatore di questo livello, si alza tutta la capacità offensiva della squadra. Ha le caratteristiche che io cercavo. Ha un'abilità nello smarcarsi, non di schiena né di spalle, ma di spostarsi sia sul taglio sia sull'apertura. Controlla la palla dentro l'area con grande qualità e conclude con velocità e potenza». [...]

(La Repubblica)