Malen più Robinio Vaz: caccia al doppio colpo

IL TEMPO (L. PES) - Doppio colpo in attacco, Massara ci riprova. Dopo le difficoltà emerse per le trattative legate a Zirkzee e Raspadori, il ds giallorosso prova a chiudere due operazioni per aumentare il potenziale del reparto offensivo giallorosso. La prima negoziazione è quella legata a Malen, attaccante olandese dell'Aston Villa. Dopo aver trovato l'accordo con il club di Birmingham sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 25 milioni di euro, ora cerca di strappare il sì dell'ex Dortmund. Stesso obiettivo sul fronte Robinio Vaz. L'intesa col Marsiglia è a un passo e si lavora con il calciatore che ha gli occhi di diverse squadre. Ai francesi andranno 20 milioni più bonus per un totale di circa 25 con una formula che resta da definire. Ora Massara deve arrivare velocemente a definire tutti i dettagli dell'accordo con il giovane centravanti che al momento percepisce 100 mila euro all'anno. Verso il tramonto la possibilità di vedere Raspadori vestire la maglia giallorossa. L'ex Napoli sarà convocato anche per la sfida di Coppa del Re e salvo clamorosi ripensamenti prenderà altro tempo per decidere. Tempo che però la Roma non vuole più aspettare dopo diversi giorni di attesa e gli accordi trovati con Atletico Madrid ed entourage. Ancora lontana da sviluppi, la situazione legata a Zirkzee. Sembra ormai che Carrick sarà il nuovo allenatore del Manchester United, ma, i Red Devils non hanno ancora riaperto il mercato e le possibilità che l'olandese sbarchi nella Capitale rimangono basse. Massara lavoro anche in uscita con Baldanzi primo nome sulla lista dei prestiti. La Fiorentina resta in vantaggio. Più complessa la situazione legata alle punte: Dovbyk è alle prese con uno stop che ne complica la partenza, mentre, Ferguson vorrebbe restare. Obiettivo di interruzione del prestito che la società ha invece con Bailey e Tsimikas. Avanzano, infine, i discorsi col Tottenham per Dragusin, anche se al momento il difensore è una priorità di secondo piano. Retroscena di mercato: nelle scorse settimane i giallorossi hanno trattato Kaye Furo con il Bruges. Il Brentford è riuscito ad anticipare tutti e ad acquistarlo.