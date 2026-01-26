Malen non si ripete: troppi sprechi alla prima in casa

La prima all'Olimpico non è stata quella sognata. Tutto e il contrario di tutto, Donyell Malen. Che dà l'impressione di essere già molto dentro la Roma, cinque volte al tiro in mezz'ora, una connessione con i compagni già buona, una rapidità d'esecuzione che si vede a occhio nudo. [...] Ma è chiaro che la differenza, per un attaccante, la fa la capacita di concretizzare. E quella chance fallita dall'olandese davanti a Maignan è un errore che probabilmente segna la differenza nel risultato della Roma. [....]

(corsera)