Malen al centro, l'elogio di Gasp: "È molto forte"

Gasperini sorride. L'allenatore si gode il nuovo acquisto Donyell Malen, che oggi esordirà contro il Torino. "Per me deve stare al centro del reparto, è forte", ha dichiarato il tecnico, mostrando una sicurezza mai avuta prima per un nuovo arrivato. "È merito di Ryan Friedkin se la trattativa si è chiusa in pochissimi giorni".

Il tecnico non ha perso l'occasione per lanciare qualche stoccata. Su Raspadori: "Non ci ho mai parlato. Se le operazioni si allungano, finisce che non si concludono". E su Zirkzee: "Guardate che il titolare dell'Olanda è Malen", ha detto sorridendo, quasi a voler ridimensionare l'attesa per l'attaccante dello United. Per affondare il colpo, però, la Roma deve prima cedere: Ferguson e Bailey possono partire, mentre Baldanzi ha le valigie pronte per Genova.

(...) Gasperini vuole archiviare l'incubo Torino e per farlo ritrova Pellegrini, mentre Ferguson resta escluso. Intanto Trigoria ha salutato ufficialmente Edoardo Bove, passato al Watford. Infine, una chiosa sulla strategia del club, con l'arrivo del giovane Robinio Vaz: "Stiamo tenendo il piede in due scarpe, consolidando lo zoccolo duro e guardando al futuro", ha specificato Gasp, sottolineando come la sua Roma continui a crescere.

