Maicon: "Roma speciale, ho passato anni bellissimi. Ma l'Inter per me è un grande amore"

LA REPUBBLICA - Maicon, ex terzino destro della Roma, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sul suo legame con il club giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni.

È davvero ancora legato ai colori nerazzurri...

“Ho giocato anche con la Roma, ho passato anni bellissimi nella Capitale e per me anche quella squadra speciale. La seguo con affetto e sono contento che stia facendo bene. Ma l'Inter è qualcosa di diverso, indimenticabile, è un grande amore”.