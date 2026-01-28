Lunedì l'Udinese: Zaniolo non recupera per il 2

IL ROMANISTA - Dopo la sfida contro il Panathinaikos ad Atene, per la Roma sarà la volta dell'Udinese al Bluenergy Stadium per il primo impegno di febbraio, in programma lunedì 2 sera alle 20,45. [...]

Al centro sportivo Dino Bruseschi ha inoltre ricominciato a lavorare da due giorni anche Zaniolo, reduce dall'intervento di pulizia meniscale effettuato il 12 gennaio. Solo corsa inizialmente per l'ex calciatore giallorosso, che ha poi iniziato a svolgere diversi esercizi col pallone puntando al rientro in campo per la partita contro il Lecce dell'8 febbraio. Buksa invece sarà ancora out.