Lampi di Pisilli: la Roma corre verso gli ottavi

Quel visionario di Gasperini ha avuto ragione. Ecco in bella mostra i suoi giovani rampanti battere lo Stoccarda; ecco Pisilli che diventa il re della notte dell'Olimpico, con una doppietta in eurovisione. Gasp ha scelto il Milan, ma, non ha snobbato di certo lo Stoccarda. La Roma con i suoi quindici punti è ora sesta nella classifica del girone unico di Europa League, basta quindi una vittoria contro il non irresistibile Panathinaikos per accedere agli ottavi. È la notte di Niccolò che firma la doppietta che stende i tedeschi e se la merita tutta questo ragazzo sempre sorridente e silenzioso. Ha saputo aspettare ed ora si gode il momento. [...] Gasp non lo vedeva e partiva dietro rispetto agli altri centrocampisti, mentre ora è un giocatore vero. [...] È sicuramente la notte di Pisilli e Svilar, ma, la festa è stata per tutti.

(Il Messaggero)