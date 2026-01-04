La Roma vuole Jack entro la befana. Ma occhio al Napoli

A Roma lo aspettano domani, al massimo per il giorno della Befana. Con carbone o senza poi sarà eventualmente da vedere, di certo a Trigoria sanno di aver fatto tutti i passi giusti per portare a casa Giacomo Raspadori. Che questa sera sarà ancora con l'Atletico Madrid, a San Sebastian, nei Paesi Baschi, dove alle 21 la squadra di Diego Simeone affronterà la Real Sociedad per la 18ª giornata della Liga. Raspadori, però, quasi certamente andrà in panchina e non entrerà neanche a partita in corso. Proprio perché c'è una trattativa aperta con la Roma, ma anche perché all'orizzonte c'è l'interesse di altri due club italiani. [...] A Roma però hanno pochi dubbi sull'esito finale dell'operazione. Il ds giallorosso Massara l'ha virtualmente chiusa con l'Atletico già da 48 ore, con una formula che prevede 2 milioni per il prestito e 19 per un diritto di riscatto condizionato e legato alle presenze del giocatore da qui a giugno prossimo (niente obiettivi di squadra tipo qualificazione alla prossima Champions League). [...] Insomma, c'è da sistemare soprattutto la questione "soldi", anche perché il giocatore a Massara ha chiesto uno stipendio superiore a quello che prende in Spagna: 3,8 milioni di euro più bonus rispetto agli attuali 3,5. Verrebbe da dire dettagli, nel senso che per 300mila euro di differenza se si vuole concludere l'operazione, il punto d'incontro alla fine lo si trova. Le prossime ore saranno dunque decisive per capire dove andrà a giocare Jack. Anche perché dopo la sfida di stasera l'Atletico di trasferirà a Gedda, in Arabia Saudita, dove l'8 gennaio giocherà la semifinale della Supercoppa di Spagna, nell'atteso derby con il Real. [...] Ecco, la Roma spera vivamente di chiudere la trattativa prima che l'Atletico si trasferisca in Arabia, anche perché poi vorrebbe dire aspettare più o meno metà gennaio e allora anche i piani dei giallorossi potrebbero cambiare. [...] Ieri, infatti, sono state chieste ulteriori informazioni sul brasiliano Giovane del Verona, per cui la Roma aveva già manifestato interesse nell'ultimo mese. [...]

(Gasport)