La baby Roma sta studiando il colpo

Sono tanti i giovani della Roma Primavera pronti a spiccare il volo. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti: primo posto con 36 punti nonostante il periodo tra novembre e dicembre caratterizzato da due pareggi e tre sconfitte, tra cui la più dolorosa nel derby. Una squadra guidata da Federico Guidi (scusate il gioco di parole) che è tomato a Trigoria dopo la breve esperienza al Milan. Nella Capitale ha vinto gia una Coppa Italia e una Supercoppa di categoria, ma non è riuscito a riportare a casa lo scudetto. (...) Guidi in estate ha ereditato una parte del gruppo di Falsini. Il rapporto con i ragazzi è ottimo e le parole sono al miele. (...) Sono ben dodici quelli prima passati sotto Guidi e poi arrivati all'esordio tra i grandi: dieci nelle stagioni precedenti! e due in questa (Romano e Arena). E il legame con Gaspérrini è di fondamentale importanza, lo ha definito un «maestro» e l'asset tattico è lo stesso: anche la Primavera gioca con i 3-4-2-1. (...) A comandare il pacchetto arretrato c'è Mirra, classe 2006 che è stato già convocato in Serie A. De Rossi lo aveva già notato un anno fa facendolo esordire nell'amichevole contro il Milan. Scovato da Bruno Conti nell'Urbetevere la sua storia in giallorosso parte con una disavventura: all'età di tredici anni, un dirigente aveva sbagliato il numero del passaporto per il visto utile per viaggiare in America e fu costretto a rimanere nella Capitale. Poi alcuni problemi di natura fisica, ma ora è il capitano della Primavera e il club sta lavorando per blindarlo. (...)

(Il Messaggero)

