Koné, rischio lesione: oggi gli esami

[...] Al 58', in un contrasto con Rabiot, Manu Koné ha accusato un problema muscolare al flessore della coscia destra. Si è accasciato a terra chiedendo subito il cambio. Poi è uscito zoppicando prima di ricevere l'abbraccio di Gasperini e l'ovazione del tifosi mentre si copriva il volto con la maglietta. [...]

Stamattina gli esami strumentali sveleranno l'entità dell'infortunio, ma i primi controlli fanno temere la presenza di una lesione che potrebbe tenere Koné ai box per almeno 2-3 settimane. «Si è stirato…», ha infatti sussurrato Gasp nel dopo gara. Di sicuro, il francese non ci sarà giovedì contro il Panathinaikos e lunedì prossimo ad Udine: Pisilli ed El Aynaoui si contenderanno il posto al fianco di Cristante. [...]

Lieve preoccupazione, infine, anche per Dybala che ha rimediato una contusione al ginocchio sinistro poco prima di uscire dal campo.

(gasport)