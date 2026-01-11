Koné e Soulé: la Roma c'è

[...] Ma in questa Roma, chi può fare gol? Qual è la strada per la porta avversaria? Ci pensa Soulé, prima con l'assist al bacio per Koné e poi con il colpo da biliardo con cui buca Muric e chiude un match che stava prendendo una brutta piega. La Roma si libera del Sassuolo (2-0) quasi al tramonto di una partita vestita di grigio, nata con la luna storta, grazie alla forza di un gruppo solido, che lotta e che non molla, ma che galleggia nell'emergenza, diventata la regola e non più l'eccezione (ieri gli assenti erano otto). [...]

Ma la Roma va oltre i suoi problemi, con i quali convive da tempo. Sono tre punti pesanti, anche perché davanti il Sassuolo dell'ex Matic (non proprio in vena di sorrisi contro i suoi compagni di un tempo), fa la sua bella figura, rischiando pure di chiudere il primo tempo in vantaggio con due occasioni di Koné e Fadera, ma santo Svilar ha saputo tenere in piedi la baracca.

La Roma momentaneamente è seconda con il Milan (che però ha due partite in meno) e in attesa delle partite del Napoli, che stasera sfida l'Inter a San Siro, e della Juve, che ospita in casa la Cremonese. Male che vada si resta al quarto posto, questa era la missione della giornata e il Gasp che alza i pugni al cielo fa capire quanto ci tenesse a questo successo, seppur sporco. [...]

La Roma che va in campo contro il Sassuolo fatica ad esprimersi, non arriva quasi mai in porta, spesso subisce la velocità degli attaccanti di Fabio Grosso. . [...] Evan è l'ennesimo attaccante che cade e il reparto ora ha sempre di più gli uomini contati: se Massara non si sbriga o se Raspadori non gli concederà la grazia di dire 'si' entro oggi, il tecnico, il mercato, lo va a fare da solo. [...]

Nella ripresa la Roma ci prova di più, si capisce che in qualche modo un gol liberatorio possa arrivare. Una questione di cuore più che di tecnica. [...] Quando sta per calare la notte, arriva - su una palla perfetta di Soulé - la frustata di testa di Koné, al secondo gol di fila all'Olimpico. Mati mette il piede e decreta la fine di un incubo, segnando il due a zero dopo tre minuti dalla rete del francese. [...]

(Il Messaggero)