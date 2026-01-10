Jack è pronto per volare a Roma. Frenata Zirkzee

Il grande giorno potrebbe essere proprio oggi. [...] Ma la sostanza cambia poco, Giacomo Raspadori oramai è virtualmente un giocatore della Roma. L'azzurro è rientrato ieri a Madrid, verso le ore 17, direttamente da Gedda, dove venerdì l'Atletico è uscito dalla Supercoppa di Spagna. E da lì si è attaccato al telefono, per sminare gli ultimi dubbi. Lo ha fatto con il ds della Roma Ricky Massara e con il suo entourage (Tinti e Montipò, che oggi lo raggiungerà a Madrid). Con Massara che ha chiuso da giorni l'accordo con l'Atletico (2 milioni per il prestito più 18,5 per il diritto di riscatto) e il dt degli spagnoli - Mateu Alemany - che anche nelle ultime ore ha ribadito al giocatore come fosse meglio andare altrove, Raspadori si è convinto. I dubbi erano legati alla formula, a quel prestito con diritto di riscatto che sulla carta non dà grandi garanzie. Solo che la Roma - per il settlement agreement con l'Uefa non può imbarcarsi in formule diversi e impegni di spesa. Massara però ha spiegato a Jack come la Roma su di lui ci conti a prescindere dalla formula, anche oltre il prossimo 30 giugno. [...] Ma se per Raspadori si aspetta la fumata bianca, quella grigia arriva invece da Manchester. Qui lo United nelle scorse ore ha deciso di bloccare tutte le operazioni, in entrata e in uscita. [...] Ecco perché la situazione di Joshua Zirkzee - promesso sposo - è completamente congelata. La Roma quanto può aspettare? Non molto. Ed allora se a Manchester le cose non cambieranno a breve si virerà altrove. E in particolare a Marsiglia, dove gioca un gioiellino di 18 anni, Robinio Vaz. [...] Vaz non intende rinnovare il contratto, viene valutato 25-30 milioni e per ora gioca a singhiozzo perché davanti ha Aubameyang e Greenwood. Ma il talento è immenso. Confermato anche l'interesse per Freuler, in scadenza con il Bologna e che Gasp ha già avuto con sé per sei stagioni all'Atalanta. In difesa, infine, proseguono i contatti con il Tottenham per Dragusin. L'operazione, però, se andrà in porto avverrà solo nell'ultima parte del mercato.

(Gasport)