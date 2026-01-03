Jack e la Roma lavorano sui bonus: in 48 ore il suo sì

Alla Roma sono fiduciosi, l'idea è che non ci possano essere deragliamenti nel percorso che sta per portare Giacomo Raspadori in giallorosso. Insomma, l'attaccante azzurro sarà presto un giocatore della Roma, a meno che in queste ore non succeda qualcosa di davvero clamoroso. Ieri, infatti, l'Atletico Madrid ha dato l'okay all'offerta presentata dal ds Ricky Massara 48 ore fa (2 milioni per il prestito oneroso e 19 per un diritto di riscatto condizionato). E dopo aver trovato l'accordo definitivo con il club giallorosso, a Madrid hanno parlato direttamente con il giocatore, mettendolo al corrente della trattativa e della situazione. Raspadori sapeva, ma ha voluto comunque prendersi ancora 48 ore di tempo per riflettere. [...] Il motivo? Raspadori sa che ci sono anche altre due squadre che sono interessate al suo futuro: la Lazio di Sarri e quel Napoli dove ha già vinto due scudetti nelle ultime tre stagioni (il Galatasaray l'ha invece scartato subito come opzione). Ed allora vuole capire bene un po' tutto, anche per vagliare ogni situazione. E magari riuscire a strappare anche qualche situazione più favorevole dal punto di vista personale, dell'ingaggio. Raspadori adesso guadagna circa 3,5 milioni di euro più bonus, per andare alla Roma ha chiesto qualcosa in più, si parte da 3,8 milioni più bonus. Per la Roma sarebbe un ingaggio top, più di lui oggi guadagnerebbero solo Dybala e Pellegrini, che però sono a forte rischio per la prossima stagione. Insomma, se dovesse arrivare a quelle condizioni Raspadori sarebbe insieme a Svilar il giocatore più pagato della rosa giallorossa. [...] Se tutto andrà come deve andare Raspadori potrebbe quindi essere in panchina con la Roma già il 6 gennaio, nella trasferta di Lecce. [...] Jack è stato rassicurato da Gasperini, ma i suoi dubbi nascono anche sui tanti giocatori offensivi che ha la Roma, mentre alla Lazio - ad esempio - Raspadori sa che sarebbe titolare indiscusso. [...] Con la Roma, infatti, Raspadori potrebbe giocare sia come riferimento offensivo, da centravanti, sia come sottopunta a sinistra, in quel ruolo che Gasp vuole "riempire" dalla scorsa estate. Essendo di piede destro, potrebbe rientrare verso il centro proprio come vuole l'allenatore giallorosso per i suoi trequartisti. [...]

(Gasport)

