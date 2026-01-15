Ismajli dolorante: è da valutare

Col morale alto dopo il successo in Coppa Italia contro la Roma, valso la

qualificazione ai quarti della competizione, la squadra granata è rientrata ieri mattina dalla Capitale: pranzo al Filadelfia, poi allenamento pomeridiano in vista della seconda sfida ai giallorossi di questa settimana, quella di domenica alle 18. Scarico per i giocatori più impiegati martedì sera, lavoro sul campo per il resto del gruppo mentre a partire da oggi il Torino ricomincerà con la regolare preparazione in vista della gara casalinga di campionato.

Da valutare Ismajli, uscito malconcio dalla partita contro la squadra di Gasperini a causa di un paio di pestoni che gli hanno impedito di restare in campo obbligandolo a chiedere il cambio: le sue condizioni saranno monitorate nel corso della settimana. Chi potrebbe rientrare per la sfida del Grande Torino è Pedersen. [...] Lo staff punta a recuperarlo per la Roma, per quella che sarebbe la sua prima gara di questo 2026. [...]

(tuttosport)