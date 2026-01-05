Inverno a rilento: solo nove punti dopo la sosta di novembre

IL TEMPO (L. PES) - Inverno in letargo. Dopo la sosta di novembre la Roma ha rallentato di brutto la sua corsa in campionato raccolgendo appena nove punti sui ventuno a disposizione in campionato. Un dato che preoccupa è che ha vanificato il vantaggio sulle inseguitrici con la Juve e dopo il ko di Bergamo ha agganciato la squadra di Gasp al quarto posto. E che ha segnato la prima importante frattura con i primi posti della classifica con la possibile fuga del Napoli e delle milanesi che hanno una gara da recuperare. Il segno X continua a mancare nella stagione della Roma, che almeno in Europa ha raccolto due vittorie tra fine novembre e inizio dicembre, per una statistica che ora inizia ad essere sco-moda. Dopo la roboante vittoria contro la Cremonese che aveva portato i giallorossi da soli in testa alla classifica sono arrivate ben quattro sconfitte nelle sei Bare successive con appena sei punti raccolti nei match casalinghi contro Como e Genoa. Le cadute negli scontri diretti con Napoli e Juve, la pesante battuta d'arresto di Cagliari e l'ultimo stop in casa dell'Atalanta hanno ridimensionato le ambizioni iniziali, anche se il livello della squadra non faceva presagire una lotta per lo scudetto. Sarà lotta serrata con Juve, Como e Bologna per il quarto posto ma certo è che Gasperini dovrà migliorare il rendimento se è suo negli scontri diretti dove sono arrivate quasi solo sconfitte e i successi con Bologna e Como. Poi c'è il dato dei gol che continua ad essere drammatico: 20 reti in 18 giornate sono numeri da metà bassa della classifica e non si vedevano in giallorosso da oltre trent'anni (era la stagione 1993-94 con Mazzone in panchina e i gol erano 17). Numeri che iniziano a preoccupare e che il tecnico spera di migliorare col mercato.