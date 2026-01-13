Intrigo Raspadori, trattativa per il ritorno al Napoli: Lucca verso Lisbona, Fenerbahce su Lang

Dove andrà Giacomo Raspadori? Ha lasciato il Napoli in estate con destinazione Atletico Madrid. Con i Colchoneros, però, non ha sfondato e ha aperto alle riflessioni sul suo futuro. La Roma ci ha provato con grande insistenza e ha trovato anche l'accordo con il club spagnolo e offerto un contratto importante al 25enne ex Sassuolo, ma, la trattativa non si è ancora sbloccata. Tra i motivi ci potrebbe essere l'inserimento in extremis del Napoli che rappresenta l'identikit perfetto da aggiungere al reparto offensivo. Conte lo conosce alla perfezione e sa che può essere decisivo. [...] I dialoghi saranno riaperti a breve anche perché nel frattempo i partenopei devono cedere Lorenzo Lucca che sembra ormai vicino al Benfica. Sullo sfondo c'è anche Noa Lang che potrebbe partire se il Fenerbahce presentasse un'offerta importante. A quel punto ci sarebbe anche lo spazio per un centravanti come Ferguson, in uscita dalla Roma.

(La Repubblica)