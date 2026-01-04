Intrigo per Raspadori: il suo sì in 48 ore

I giorni della verità si stanno avvicinando. [...] La Roma è in attesa del sì di Giacomo Raspadori, l'attaccante esplicitamente richiesto da Gian Piero Gasperini e alla cui cessione in prestito (da 2 milioni) con diritto di riscatto condizionato (a 19), l'Atletico Madrid ha gia fornito semaforo verde. Gli spagnoli hanno avallato la proposta avanzata dal d.s. Ricky Massara e hanno informato contestualmente la punta che finora in Liga non ha certo lasciato il segno. [...] Raspadori non ha ancora sciolto le riserve, tanto più che sono entrate in gioco la Lazio che può contare sui 30 milioni incassati dalla vendita di Castellanos al West Ham e addirittura il Napoli. [...] La Roma però aspetta con fiducia gli sviluppi della vicenda contando sulla fumata bianca già a inizio settimana. [...]

(Corsera)