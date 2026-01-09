Influenza per Wesley. Bailey ancora fuori

IL TEMPO (GAB. TUR.) - La febbre non abbandona Trigoria. L'ultimo ad esser stato colpito dall'influenza Wesley, che ieri non ha preso parte all'allenamento. Il brasiliano rischia di saltare l'impegno di domani con il Sassuolo, mentre è guarito Rensch che ha lavorato in palestra. Allenamento a parte per Pellegrini, Bailey e Baldanzi. Il numero 35 giallorosso tornerà a disposizione la prossima settimana. Come da programma, Soule ha svolto lavoro personalizzato. L'argentino aveva subito un colpo nella rifinitura di lunedì ed era partito dalla panchina nella trasferta di Lecce. Solo terapie per Dovbyk e Gollini, alle prese con il recupero dalle rispettive lesioni alla coscia.

