IL PUNTO DEL VENERDÌ – FERRETTI: "Il primo gol di Pisilli è la sintesi della praticità gasperiniana" – CARMELLINI: "Se sei nato a Roma non puoi non aver sognato una serata così"

La Roma batte 2-0 lo Stoccarda in Europa League, ma, la scena se la prende tutta Niccolò Pisilli, autore di una doppietta: "Se sei nato a Roma e tifi Roma non puoi non aver sognato una serata così... e prima o poi i sogni si avverano: giusto così. Pisilli se la gode e con lui tutto il popolo giallorosso" scrive Tiziano Carmellini su Il Tempo. Mimmo Ferretti del Corriere dello Sport, invece, si concentra sull'impronta gasperiniana del primo gol giallorosso: "Il gol del vantaggio di Pisilli è stata l'esatta sintesi della praticità gasperiniana: palla profonda in verticale, inserimento e gol. Protagonisti prima Soulé e poi il giovane centrocampista romano".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

A. VOCALELLI - GAZZETTA DELLO SPORT

E così la Roma ha illuminato la serata di Europa League, battendo lo Stoccarda e opzionando la qualificazione diretta. C'è ancora un turno da disputare, ma, Gasperini ora sa di avere il destino nelle proprie mani. [...] Si gode il suo sesto posto Gasperini che ha fatto il pieno di notizie positive tra cui il fatto che la sua Roma ha fatto un bel salto in classifica senza dover chiedere gli straordinari a molti titolari. Per oltre un'ora a gestire il risultato ci hanno pensato tante seconde linee, con l'intento di gestire le energie in vista della sfida contro il Milan di domenica. Anche i più giovani hanno risposto alla grande, con Pisilli che si è regalato una notte magica. [...] Molte bene anche tutti gli altri come Ghilardi. Gasperini sa di poter contare su una rosa in grado di battersi su entrambi i fronti. [...]

M. FERRETTI - CORRIERE DELLO SPORT

Una Roma inedita riesce a portare a casa altri tre punti pesantissimi nella sua corsa verso gli ottavi di Europa League. Stoccarda battuto grazie alla doppietta di Niccolò Pisilli. Due gol che mettono a tacere tante cose brutte, raccontate sul conto del ragazzo e che aprono orizzonti attesi da una vita. Stoccarda apparentemente più organizzato ma non nella fase di costruzione bassa. Così la Roma ha sfruttato questo difetto per mettere paura alla difesa dei tedeschi. Il gol del vantaggio di Pisilli è stata l'esatta sintesi della praticità gasperiniana: palla profonda in verticale, inserimento e gol. Protagonisti prima Soulé e poi il giovane centrocampista romano. [...] Focus su un mancato protagonista: Ferguson. Non deve essere stato facile andare in campo sapendo che l'allenatore non ti stima e che ha chiesto il tuo allontanamento. Un ragazzone alla ricerca di se stesso prima che di una prestazione da Roma. O da conferma nella Roma. Avversario più il futuro che lo Stoccarda. Gara complicata perché non c'è stato un solo osservatore che pensando a lui non lo abbia paragonato con Malen. La prestazione dell'irlandese? Una serata non scintillante.

T. CARMELLINI - IL TEMPO

Se sei nato a Roma e tifi Roma non puoi non aver sognato una serata così... e prima o poi i sogni si avverano: giusto così. Pisilli se la gode e con lui tutto il popolo giallorosso. Gasperini chiama e i giallorossi rispondono per le rime grazie a un tasso tecnico complessivamente superiore allo Stoccarda. Notevole la crescita del giovane centrocampista che il tecnico ha fatto bene a trattenere nella Capitale. [...] E la serata di ieri ha confermato che anche l'intuizione su Ferguson era giusta. Al netto dell'infortunio di Dovbyk, l'irlandese ha dimostrato di essere migliore. Risponde presente anche la difesa. Pronti, reattivi, svelti in chiusura e bene anche quando hanno alzato la testa e guardato in avanti. E poi, lì dietro, quando gli avversari riescono ad arrivare in fondo c'è sempre Svilar a fare buona guardia: anche ieri almeno tre interventi decisivi. Il bilancio è una Roma che continua a crescere e consente al tecnico di dar fede a quanto anticipato alla vigilia: gara importante, ma lo è di più quella col Milan di domenica sera. E ora resettare testa e gambe per affrontare i rossoneri e continuare a sognare.... Perché la strada è ancora lunga e piena di insidie.